Фильм Кантемира Балагова "Дылда" поборется за премию "Оскар" от России

Российский оскаровский комитет определился с участником.

Россия выдвинула в качестве претендента на премию "Оскар" фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Картина будет участвовать в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщило ТАСС со ссылкой на Владимира Меньшова, председателя Российского оскаровского комитета.

"Дылда" - вторая кинолента Балагова, дебютом стал фильм "Теснота".

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах.

Ранее фильм "Дылда" Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля в секции "Особый взгляд", а также приз Международной федерации кинопрессы .

Видео: iVideos / YouTube