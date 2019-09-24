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Фильм Кантемира Балагова "Дылда" поборется за премию "Оскар" от России

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Российский оскаровский комитет определился с участником.

Россия выдвинула в качестве претендента на премию "Оскар" фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Картина будет участвовать в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщило ТАСС со ссылкой на Владимира Меньшова, председателя Российского оскаровского комитета. 

"Дылда" - вторая кинолента Балагова, дебютом стал фильм "Теснота". 

В "Дылде" рассказывается история двух женщин, которые вернулись с фронта после победы в Великой Отечественной войне. Они пытаются построить свою жизнь заново, в мирных условиях, когда все вокруг, а, главное, внутри, находится в руинах. 

Ранее фильм "Дылда" Кантемира Балагова получил приз Каннского фестиваля в секции "Особый взгляд", а также приз Международной федерации кинопрессы . 

Видео: iVideos / YouTube 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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