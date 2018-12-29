На ремонт дорог Выборгского района выделят субсидии

Выделяются средства для Красносельского поселения Выборгского района, Советского городского поселения и Светогорска.

Правительство 47 региона выделит субсидии на муниципальные дороги, требующие, по мнению жителей, первоочередного ремонта. Дороги Выборгского района также включены в список. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Также приоритетными названы дороги Бокситогорска и Пикалево, Волосово, Волхова, Старой Ладоги, Новой Ладоги, Всеволожска, Романовки, Щеглово, Токсово, Вырицы, Гатчины, Кобрино, Ивангорода, Кингисеппа, Котельского, Нежновского, Ополья, Кировска, Мги, Отрадного, Лодейного Поля, Лопухинки, Ропши, Луги, Важин, Вознесенья, Никольского, Подпорожья, Запорожского сельского поселения, Приозерска, Сланцев, Тихвина и Красного Бора.

Выделяются средства для Красносельского поселения Выборгского района, Советского городского поселения и Светогорска.

Губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о выделении 465 млн рублей из областного дорожного фонда на эти цели. Дополнительный ремонт и капремонт муниципальных трасс предусмотрен в 39 городах и поселках области. Дорожный комитет региона рекомендовал главам районных администраций взять под личный контроль использование бюджетных средств, чтобы гарантировать своевременное выполнение работ. - пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

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Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: pikabu.ru