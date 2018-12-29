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В Выборгском районе появится новый спортивный стадион
Сегодня, 12:02
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KaterinaKono13

В Выборгском районе появится новый спортивный стадион

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Строительство пройдет в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

В поселке Коробицино Выборгского района начнется строительство мини-стадиона, оснащенного новыми тренажерами и беговыми дорожками. Об этом сообщает правительство Ленобласти. 

В наступившем году, который в Ленинградской области пройдет под знаком "Год здорового образа жизни", в различных поселках и деревнях региона пройдет строительство спортивных объектов: бассейнов, беговых дорожек, спортивных площадок для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Строительство пройдет в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий", а также с помощью системы грантов.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, год здорового образа жизни, новости выборга, новости ленобласти, российские стадионы
Категории: Выборг, Новости Выборгского района,

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