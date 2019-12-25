На реконструкцию 20-километрового участка трассы "Скандинавия" ушло более 1,7 млн куб. м. песка и щебня

Дорожники уже завершили половину объема строительно-монтажных работ, мероприятия идут с опережением графика.

На федеральной трассе "Скандинавия" продолжается реконструкция участка с 80-го по 100-й км. Дорожники работают на пяти искусственных сооружениях от развязки на пересечении с дорогой "Рощино – Цвелодубово" до поворота к поселку Кирилловское. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад", специалисты уже выполнили ровно половину от объема порученных им строительно-монтажных работ.

В частности, мероприятия затронули мост через реку Великая - там уложена литая асфальтобетонная смесь, выполнен монтаж подмостового водоотвода, установлены лестничные сходы. Кроме того, рабочие почти закончили устройство верхних слоев основания, нижних слоев асфальта, обустроили разделительную полосу и наружное освещение.

Отмечается, что реконструируемая развязка представляет из себя тип "ромб с двумя кольцевыми пересечениями" и имеет 4 съезда, что уникально для Ленобласти. Благодаря такому решению, водители смогут как съезжать с основной дороги, так и быстрее выезжать на нее. Движение по развязке будет осуществляться во всех направлениях, также возможен разворот при выезде из Выборга и Петербурга.

Согласно условиям госконтракта, ввод участка произойдет в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что дорожники приступили к ремонту Колтушского шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"