На развязке дамбы и Кронштадтского шоссе в Петербурге до 10 июля ввели реверсивное движение

На участке проводятся работы по реконструкции транспортной развязки.

На развязке Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского КЗС 24 июня.

Отмечается, что в связи с продолжением работ по реконструкции транспортной развязки в период с 24 июня по 10 июля по пролетному строению организована схема реверсивного движения.

Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим. Пресс-служба КЗС Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 26 июня на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Крупской.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга