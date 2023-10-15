На развязке дамбы и Кронштадтского шоссе в Петербурге до 10 июля ввели реверсивное движение

На развязке Комплекса защитных сооружений (КЗС) Петербурга и Кронштадтского шоссе изменяется схема движения. Об этом сообщили в пресс-службе городского КЗС 24 июня.
Отмечается, что в связи с продолжением работ по реконструкции транспортной развязки в период с 24 июня по 10 июля по пролетному строению организована схема реверсивного движения.
Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей транспортных средств следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Пресс-служба КЗС Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что с 26 июня на четыре дня ограничат движение транспорта по улице Крупской.
Фото: пресс-служба КЗС Петербурга
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