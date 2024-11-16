Затвор дамбы временно закроют в Петербурге 26 июня

Автотранспортное движение по мосту судопропускного сооружения С-2 останется открытым и будет проходить в обычном рабочем режиме.

Судоводителей уведомили, что 26 июня, с 9:00 до 18:00, будет временно закрыт плоский затвор дамбы в Петербурге. Как пояснили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) города Санкт-Петербург Минстроя России, данная мера связана с проведением планового тестирования системы управления и гидрогазового оборудования судопропускного устройства С-2.

В обозначенный временной интервал перемещение судов через канал сооружения станет невозможным. Плановые ремонтные работы проведены в координации с администрацией Морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

В своем заявлении Дирекция КЗС подчеркивает, что прохождение любых небольших плавательных средств через водосливные отверстия гидротехнического сооружения строго запрещается. Автотранспортное движение по мосту судопропускного сооружения С-2 останется открытым и будет проходить в обычном рабочем режиме.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт ограничивал движение в тоннеле петербургской дамбы на четыре дня.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)