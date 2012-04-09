Петербургская дамба будет закрыта 26 февраля

плоский подъёмно-опускной затвор на судопропускном сооружении С-2 будет переведён в закрытое положение с 10:00 до 18:00.

В Петербурге 26 февраля планируется закрытие дамбы. Как сообщила пресс-служба Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений, плоский подъёмно-опускной затвор на судопропускном сооружении С-2 будет переведён в закрытое положение с 10:00 до 18:00.

Закрытие дамбы необходимо для проведения проверок работоспособности систем управления и гидромеханического оборудования. Все испытания заранее согласованы со Службой капитана морского порта "Большой порт Санкт-Петербург".

Важно отметить, что движение автотранспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в обычном режиме, подчеркнули в дирекции.

Ранее мы сообщили о том, что в районе петербургской дамбы замечен ластоногий.

Фото: пресс-служба КЗС Петербурга; "Яндекс.Карты"