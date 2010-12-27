На развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны ночью закроют движение

На съезде будут производиться работы по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Ночью 26 апреля для движения автомобилей будет полностью перекрыт съезд на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Начальник ведомства Илья Пузыревский рассказал, что участок дороги перекроют с 01:00 до 05:00 ночью 26 апреля в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Все работы были согласованы. На участке установят временные дорожные знаки запрещающие проезд. Также выставят водоналивные барьеры, для ограждения места ремонтных работ.

Информация о перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД Илья Пузыревский, начальник ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Мае откроется движение по мосту Бетанкура.