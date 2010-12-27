В Мае откроется движение по мосту Бетанкура

В КРТИ сообщили, что уже производится укладка верхнего слоя асфальта.

Мост через остров Севрный почти готов. 25 апреля в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали, что на мосту Бетанкура уже укладывают верхний слой асфальта.

Работы ведется от 10-й опоры до Ждановской набережной. На данном участке планируется уложить более 3,7тонны асфальта. Также к эксплуатации готово часть тротуаров. Рабочие уже покрасили конструкцию новой переправы и установили шумозащитные экраны.

В Комитете подчеркнули, что на завершающем этапе начали убирать последние леса со стороны Финского залива. В мае на новом участке дороги установят светофоры и дорожные знаки. После этого мост Бетанкура откроют для проезда автомобилей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Игорь Албин считает "московскую" реновацию неприемлемой для Санкт-Петербурга.