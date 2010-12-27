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В Мае откроется движение по мосту Бетанкура
Сегодня, 12:20
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nadiputintseva
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В Мае откроется движение по мосту Бетанкура

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В КРТИ сообщили, что уже производится укладка верхнего слоя асфальта.

Мост через остров Севрный почти готов.  25 апреля в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга рассказали, что на мосту Бетанкура уже укладывают верхний слой асфальта.

Работы ведется от 10-й опоры до Ждановской набережной. На данном участке планируется уложить более 3,7тонны асфальта. Также к эксплуатации готово часть тротуаров. Рабочие уже покрасили конструкцию новой переправы и установили шумозащитные экраны.

В Комитете подчеркнули, что на завершающем этапе начали убирать последние леса со стороны Финского залива. В мае на новом участке дороги установят светофоры и дорожные знаки. После этого мост Бетанкура откроют для проезда автомобилей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Игорь Албин считает "московскую" реновацию неприемлемой для Санкт-Петербурга.

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Теги: дорожные новости , мост бетанкура , мост через остров серный , новости спб
Категории: Новости СПб

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