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Игорь Албин счтает "московскую" реновацию неприемлемой для Санкт-петербурга
Сегодня, 8:09
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lesjasap
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Игорь Албин счтает "московскую" реновацию неприемлемой для Санкт-петербурга

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А вот "Руль за квадратный метр" - отличное решение для Петербурга.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объяснил журналистам, почему программа "московской" реновации абсолютно не применима в условиях Северной столицы. По мнению политика, городу на Неве следует разработать собственный путь решения данной проблемы. 

Чиновник встретился с представителями Гильдии журналистов днем 24 апреля. Вместе со СМИ Албин обсудил вопросы сферы строительства и архитектуры. Вице-губернатор положительно высказался относительно градостроительной столичной программы "Рубль за квадратный метр". Согласно инициативе, Правительство может сдавать в аренду памятники культуры частным корпорациям. Таким способом можно решить проблему нехватки финансирования и сохранить исторические объекты Санкт-Петербурга.

Однако, заместитель председателя Совета Федерации по федеральному устройству Аркадий Чернецкий добавил, что московский опыт реновации все же может быть использован в Петербурге.

Напомним, что программа реновации реализуется в СПб в течение десяти лет. Ей занимаются компании "Воин-В" и "СПб Реновация". Застройщики расселяют петербуржцев из аварийных зданий, сносят их, а после заселяют жителей в тех же районах города. За данный период фирмы выполнили работу на два процента от общего объема.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вице-губернатор , игорь албин , реновация
Категории: Новости СПб

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