Игорь Албин счтает "московскую" реновацию неприемлемой для Санкт-петербурга

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объяснил журналистам, почему программа "московской" реновации абсолютно не применима в условиях Северной столицы. По мнению политика, городу на Неве следует разработать собственный путь решения данной проблемы.
Чиновник встретился с представителями Гильдии журналистов днем 24 апреля. Вместе со СМИ Албин обсудил вопросы сферы строительства и архитектуры. Вице-губернатор положительно высказался относительно градостроительной столичной программы "Рубль за квадратный метр". Согласно инициативе, Правительство может сдавать в аренду памятники культуры частным корпорациям. Таким способом можно решить проблему нехватки финансирования и сохранить исторические объекты Санкт-Петербурга.
Однако, заместитель председателя Совета Федерации по федеральному устройству Аркадий Чернецкий добавил, что московский опыт реновации все же может быть использован в Петербурге.
Напомним, что программа реновации реализуется в СПб в течение десяти лет. Ей занимаются компании "Воин-В" и "СПб Реновация". Застройщики расселяют петербуржцев из аварийных зданий, сносят их, а после заселяют жителей в тех же районах города. За данный период фирмы выполнили работу на два процента от общего объема.
Фото: Piter.tv