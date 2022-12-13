На развязке КАД с Парашютной улицей перекроют движение

В ночь с 9 на 10 марта на 12-м км внутреннего кольца КАД перекроют движение с 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 – 04:15; 05:00 – 05:15.

На развязке КАД с Парашютной улицей полностью перекроют движение транспорта. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В ночь с 9 на 10 марта на 12-м км внутреннего кольца КАД перекроют движение с 01:00 – 01:15; 02:00 – 02:15; 03:00 – 03:15; 04:00 – 04:15; 05:00 – 05:15. В этом время специалисты будут монтировать тепловое укрытие для бетонирования плиты проезжей части.

Ранее на Московском шоссе скопилась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, виадук на Московское шоссе в город и в область — всё стоит.

Фото: Piter.tv

