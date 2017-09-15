На развязке КАД с Обуховской Обороны закроют съезд к метро "Пролетарская"

С утра субботы до утра понедельника на развязке КАД и проспекта Обуховской Обороны полностью закроют съезд в сторону метро "Пролетарская".

На одном из съездов с кольцевой автодороги на развязке с проспектом Обуховской Обороны пройдут работы по замене деформационного шва. Из-за этого на 57-ом километре внутреннего кольца полностью перекроют съезд.

Работы пройдут с девяти утра субботы, 16 сентября, до шести утра понедельника, 18 сентября. Поэтому нельзя будет воспользоваться съездом в сторону метро "Пролетарская". В сторону метро "Рыбацкое" движение будет в обычном режиме.

На месте работ установят дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предлагает путь, по которому можно временно объезжать работы. Например, с КАД на съезд в сторону рыбацкого, по Рабфаковской улице и повернуть на пересечении с Рыбацким проспектом, затем по проспекту Обуховской Обороны до станции метро "Пролетарская".