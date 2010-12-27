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В течение двух ночей на развязке КАД с Московским шоссе будут перекрыты оба направления
Сегодня, 15:20
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nastya960

В течение двух ночей на развязке КАД с Московским шоссе будут перекрыты оба направления

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На участке будут проводить работы по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий.

На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют оба направления магистрали и пять съездов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке будут проводить работы по монтажу/демонтажу высоковольтных воздушных линий в рамках реконструкции воздушной линии 110 кВ Ленсоветовская-1.

В течение ночи четыре раза будет полностью перекрываться движение автомобильного транспорта по внешнему и внутреннему кольцу КАД и пяти съездах одновременно продолжительностью не более двадцати минут за один раз.

Также будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие элементы (водоналивные барьеры), машины прикрытия. ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.

Ранее Смольный выделил 725 млн на строительство развязки на "Экспофорум".

Фото: Piter.TV

Теги: кад, московское шоссе, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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