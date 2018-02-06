В Петербурге обсудили восстановление сирийских памятников культуры

Сенсационные археологические находки в Херсонесе и процесс реставрации Триумфальной арки Пальмиры обсудили в понедельник, 10 июля, в Петербурге.

Работы на объектах всемирного наследия ведут специалисты Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа. Несмотря на сложную ситуацию в Сирии, исследование арки, создание точной 3D-модели и работа над проектом реставрации были завершены. Проект получил высокую оценку от экспертов в Дамаске. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

"При всём трагизме ситуации разрушенной арки, мы имеем разрушенную реставрированную арку, где заливался бетон. Сейчас всё будет делаться совершенно по-другому. Время пришло новое, новый этап для всех памятников", — сказал Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа.

Специалисты могут приступить к работе в августе-сентябре. В этот же период на другом крупном археологическом объекте в Херсонесе начнется реконструкция погребального комплекса – уникального памятника древней культуры. Этот объект был снесен, чтобы показать, что он находится на месте историко-археологического парка, который будет построен на месте раскопок.

Ранее сообщалось, что Петербург в этом году принимает III Международный строительный чемпионат

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