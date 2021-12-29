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На улице Верности злоумышленник вынес из квартиры петербуржца 10 тыс. долларов и почти 500 тыс. рублей
Сегодня, 12:12
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На улице Верности злоумышленник вынес из квартиры петербуржца 10 тыс. долларов и почти 500 тыс. рублей

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Инцидент произошел во время праздников.

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который обокрал квартиру жителя Петербурга в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД сегодня, 15 января. 

По словам заявителя, инцидент произошел 4 января, когда малознакомый 34-летний мужчина пришел к нему в гости в квартиру на улице Верности, 30. Пострадавший уверяет, что злоумышленник украл у него 10 тыс. долларов США и 495 тыс. рублей. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.

Фото: Pexels

Теги: домушник, кража, украл деньги, улица верности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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