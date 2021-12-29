На улице Верности злоумышленник вынес из квартиры петербуржца 10 тыс. долларов и почти 500 тыс. рублей

Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который обокрал квартиру жителя Петербурга в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД сегодня, 15 января.
По словам заявителя, инцидент произошел 4 января, когда малознакомый 34-летний мужчина пришел к нему в гости в квартиру на улице Верности, 30. Пострадавший уверяет, что злоумышленник украл у него 10 тыс. долларов США и 495 тыс. рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.
Фото: Pexels
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