Видео: трамваи застряли в пробке на Просвещения из-за оборванных проводов

Также пришлось оградить одну полосу движения.

Вечером 25 марта на проспекте Просвещения оборвались линии электропередач. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял происходящее на видео.

Из-за инцидента трамваям пришлось временно задержать, образовалась небольшая пробка. При этом общественный транспорт не создал серьезных помех для водителей, так как трамваи ходят по выделенной полосе.

На данный момент пробка на проспекте Просвещения наблюдается на пересечении с проспектом Культуры, а также на пересечении с Руставели.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что двух человек эвакуировали из горящей квартиры на Вознесенском.

Видео: Piter.TV