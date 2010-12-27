Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На проспекте Маршала Жукова такси сбило велосипедиста
Сегодня, 22:34
0
IRINA_CHALKINA
32

На проспекте Маршала Жукова такси сбило велосипедиста

0
 
 

ДТП произошло на пешеходном переходе

Вечером 1 августа, на проспекте Маршала Жукова машина такси сбила молодого человека на велосипеде прям на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, мужчина виноват в случившемся сам. 

Переходить надо ибо, а не переезжать. Не только водители должны соблюдать ПДД. А то эти велосипидоры выскакивают на зебру из- за кустов и все остановиться должны, как по взмаху палки волшебной. Физику ещё никто не отменял, сообщает автолюбитель. 

На снимках видно, что мужчина лежит на асфальте в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали скорую и сотрудников ДПС. 

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах опрокинулась фура.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК

 

Теги: велосипедиста сбили , дтп , петербург
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5