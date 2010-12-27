На проспекте Маршала Жукова такси сбило велосипедиста

ДТП произошло на пешеходном переходе

Вечером 1 августа, на проспекте Маршала Жукова машина такси сбила молодого человека на велосипеде прям на пешеходном переходе. Как сообщают очевидцы, мужчина виноват в случившемся сам.

Переходить надо ибо, а не переезжать. Не только водители должны соблюдать ПДД. А то эти велосипидоры выскакивают на зебру из- за кустов и все остановиться должны, как по взмаху палки волшебной. Физику ещё никто не отменял, сообщает автолюбитель.

На снимках видно, что мужчина лежит на асфальте в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали скорую и сотрудников ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что в Шушарах опрокинулась фура.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК