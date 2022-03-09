На проспекте Маршала Жукова петербуржцы заметили лису

Лиса обходила дороги, автомобили и людей.

В ночь на среду, 9 марта, молодые петербуржцы заметили лису на проспекте Маршала Жукова, а видео опубликовали в сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети.

Лису заметили у дома №64, животное обходило дороги, машины и прохожих. В комментариях горожане предположили, что лисе пришлось выйти в город, поскольку вырубаются леса. Также некоторых смутил вид животного – облезлый хвост, как предположил комментатор, может свидетельствовать плохому питанию.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте