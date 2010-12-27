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На проспекте Королева с 20 декабря запретят парковку
Сегодня, 19:50
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nadezhda_sib

На проспекте Королева с 20 декабря запретят парковку

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В Смольном считают, что мера положительно скажется на пропускной способности и на безопасности дорожного движения на участке.

Водителям запретят парковаться на участке проспекта Королева в Приморском районе. Поводом для такого решения стали обращения местных жителей, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. 

Нововведение будет действовать в обоих направлениях на проспекте Королева от Долгоозерной улицы до улицы Шаврова. Благодаря этому улучшится пропускная способность и безопасность дорожного движения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Рыбацкого жалуются на недостроенную перехватывающую парковку. 

Фото: "Проспект Королева" / VK

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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