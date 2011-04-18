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На проспекте Кима легковушка на повороте влетела в иномарку

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Информации о пострадавших нет. 

В воскресенье, 29 августа, в Петербурге на проспекта Кима в дорожном происшествии столкнулись белый автомобиль и черная иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Инцидент произошел рядом с Уральской улицей. На большой скорости белый автомобиль сворачивал на другую полосу движения. В этот момент по ней двигалась черная машина. В результате столкновения у белого автомобиля разбит капот. Информации о пострадавших нет. 

Ранее Piter.tv сообщал, что на Кушелевке в аварии с Hyundai Solaris погиб мотоциклист.

Видео: Piter.tv 

Теги: авария проспект кима, дтп уральская улица
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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