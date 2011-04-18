На проспекте Кима легковушка на повороте влетела в иномарку

Информации о пострадавших нет.

В воскресенье, 29 августа, в Петербурге на проспекта Кима в дорожном происшествии столкнулись белый автомобиль и черная иномарка. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел рядом с Уральской улицей. На большой скорости белый автомобиль сворачивал на другую полосу движения. В этот момент по ней двигалась черная машина. В результате столкновения у белого автомобиля разбит капот. Информации о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Кушелевке в аварии с Hyundai Solaris погиб мотоциклист.

Видео: Piter.tv