На Кушелевке в аварии с Hyundai Solaris погиб мотоциклист

Одного из байкеров доставили в больницу. Второй 22-летний мотоциклист скончался после дорожного происшествия.

В ночь на 29 августа в Петербурге на Кушелевской дороге около дома 3 корпус 2 произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщают в группе "Мотосолидарность официальная страница" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, водитель иномакри выехал с прилегающей территории в сторону проспекта Непокоренных и сбил мотоциклистов на Yamaha R6 и Honda. Одного из байкеров доставили в больницу. Второй 22-летний мотоциклист скончался после дорожного происшествия.

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Фото: Мегаполис, Вконтакте / Мотосолидарность официальная страница