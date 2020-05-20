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На Кушелевке в аварии с Hyundai Solaris погиб мотоциклист
Сегодня, 14:30
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На Кушелевке в аварии с Hyundai Solaris погиб мотоциклист

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Одного из байкеров доставили в больницу. Второй 22-летний мотоциклист скончался после дорожного происшествия. 

В ночь на 29 августа в Петербурге на Кушелевской дороге около дома 3 корпус 2 произошло ДТП с участием двух мотоциклистов и автомобиля Hyundai Solaris. Об этом сообщают в группе "Мотосолидарность официальная страница" в социальной сети "ВКонтакте".

По предварительным данным, водитель иномакри выехал с прилегающей территории в сторону проспекта Непокоренных и сбил мотоциклистов на Yamaha R6 и Honda. Одного из байкеров доставили в больницу. Второй 22-летний мотоциклист скончался после дорожного происшествия. 

Ранее мы писали, что мальчики-тиктокеры сбросили с Яхтенного моста кикшеринговый самокат.

Фото: Мегаполис, Вконтакте / Мотосолидарность официальная страница

Теги: авария со смертельным исходом, дтп иномарка, дтп мотоциклист, кушелевская дорога
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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