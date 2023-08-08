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Водитель такси сбил двух пешеходов на Маршала Блюхера

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Оба пострадавших находятся в больнице.

Полицейские по Калининскому району устанавливают детали аварии, произошедшей вечером 7 августа по проспекту Маршала Блюхера на пересечении с Кушелевской дорогой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Накануне около девяти часов вечера 46-летний водитель такси, управляя автомобилем Renault Kaptur, на пересечении проспекта Маршала Блюхера с Кушелевской дорогой наехал на двух пешеходов: 20-летнюю женщину и 39-летнего мужчину. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести.

На водителя такси составлен протокол по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Мужчина отпущен под обязательство о явке. Полиция поводит проверку.

Утром 8 августа массовое ДТП на КАД привело к смерти одного человека.

 Фото и видео: Telegram/ Мегаполис

Теги: кушелевская дорога, проспект маршала блюхера, такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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