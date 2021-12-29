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На проспекте Энтузиастов мать избила 29-летнего сына стулом
Сегодня, 13:05
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На проспекте Энтузиастов мать избила 29-летнего сына стулом

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Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На проспекте Энтузиастов пьяная женщина напала на взрослого сына. Выпившая мать ударила 29-летнего мужчину стулом. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел 9 февраля. У пострадавшего диагностировали ранение левого глаза и травму головы. Полицейские задержали 52-летнюю хулиганку. Следователи выяснили, что женщина выпивала вместе с сыном, затем между родственниками возник конфликт и началась потасовка. 

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Женщину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее на Piter.tv: Piter.tv

Теги: избила стулом, конфликт, мать, полиция, проспект энтузиастов, пьяная женщина, сын
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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