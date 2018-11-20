На проспекте Большевиков в четвертый раз прорвало трубу

В 485 зданиях на прилегающем участке сохранится горячее водоснабжение. Дома будут отапливать по резервной схеме.

На проспекте Большевиков около дома 18 прорвало трубу. Отметим, что это четвертый прорыв с начала отопительного сезона.

В результате проверки специалисты "Теплосети" выявили дефект на трубопроводе диаметром 1000 мм. Неполадки устранят за субботу и воскресенье. Трубу начали ремонтировать 2 февраля в 11:30, а закончить работы планируется до 17:30 3 февраля.

Горячее водоснабжение сохранится в 485 зданиях на прилегающем участке.

Ранее мы сообщали, что в результате коммунальной аварии на Большевиков пострадали два человека.