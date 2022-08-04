ККИ Петербурга продолжает борьбу с нелегальное продажей в центре города

На прошедшей неделе профилактические рейды по недопущению незаконного размещения объектов торговли проводились ежедневно.

В Петербурге продолжается активная борьба с незаконными торговыми объектами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

За прошедшую неделю были изъяты автолавки, ликвидированы торговые точки и торговые модули.

Работа ведется в ежедневном режиме, особое внимание уделяется Центральному району и основным туристическим маршрутам города. На минувшей неделе автолавка по продаже выпечки изъята с набережной канала Грибоедова, на Невском проспекте ликвидирована торговая точка по продаже цветов, у арки Главного штаба изъят торговый модуль с сувенирной продукцией, торговые столы с аксессуарами для мобильных телефонов убраны с Невского проспекта и улицы Марата.

Ранее сообщалось, что прокуратура и ККИ Петербурга заинтересовались автосервисом на Димитрова.

Фото: комитет по контролю за имуществом Петербурга