Прокуратура: в Металлострое фирма нарушила экологические требования

Юридическая организация понесет наказание.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга представители Прокуратуры города обнаружили нарушения, связанные с экологической безопасностью. Проблема выявлена на территории промышленной площадки "Ижора Сталь Инвест" в поселке Металлострой. Об этом сообщает пресс-служба надзорной организации.

По информации ведомства, компания занимается на участке обработкой металлических изделий. Затем продукция остается там же на время хранения. Однако, на специализированном учете как фирма, оказывающее негативное влияние на окружающую среду, руководство решило не вставать. Начальство должно было урегулировать вопрос в течение шести месяцев с момента эксплуатации территории.

В рамках проверки инспекция обнаружила заготовки. По данному факту ведутся административные дела. В ближайшее время нарушения будут устранены.

Напомним, что за зимнюю уборку около половины петербуржцев поставили "тройку".

Фото: Piter.tv