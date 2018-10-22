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Новости Лента новостей
22 октября, 13:25
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lesjasap
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В Керчь выехали детские хирурги из Петербурга: они помогают жертвам массового убийства в колледже

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Профессионалы из Северной столицы направлены в Крым, чтобы оказать помощь пострадавшим детям.

Петербургские медики направились на помощь пострадавшим в результате массового убийства в Керчь. В качестве врачебной поддержки в Крым направлена бригада хирургов из СПбГПМУ. На данный момент специалисты уже работают в Симферополе.

В пресс-службе организации упоминается о том, что руководит делегацией главный детский хирург Министерства Здравоохранения Алексей Подкаменев.

Отметим, что помощь все еще необходима 46 пациентам, травмированным 17 октября на территории колледжа. Среди них 26 человек  - студенты данного учебного заведения, которым до 18 лет. У многих зафиксированы заражения ран, вызванные использованием металлических поражающих деталей во взорванном самодельном устройстве. Однако, большинство жертв находится в стабильном положении. В пятницу 19 октября прошла церемония прощания с погибшими.

Напомним, что родственники не обращались за телом стрелка из Керчи.

Фото и видео: Instagram/platoshkin_nikolai

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня Происшествия Новости России Терроризм

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