В Керчь выехали детские хирурги из Петербурга: они помогают жертвам массового убийства в колледже

Профессионалы из Северной столицы направлены в Крым, чтобы оказать помощь пострадавшим детям.

Петербургские медики направились на помощь пострадавшим в результате массового убийства в Керчь. В качестве врачебной поддержки в Крым направлена бригада хирургов из СПбГПМУ. На данный момент специалисты уже работают в Симферополе.

В пресс-службе организации упоминается о том, что руководит делегацией главный детский хирург Министерства Здравоохранения Алексей Подкаменев.

Отметим, что помощь все еще необходима 46 пациентам, травмированным 17 октября на территории колледжа. Среди них 26 человек - студенты данного учебного заведения, которым до 18 лет. У многих зафиксированы заражения ран, вызванные использованием металлических поражающих деталей во взорванном самодельном устройстве. Однако, большинство жертв находится в стабильном положении. В пятницу 19 октября прошла церемония прощания с погибшими.

Напомним, что родственники не обращались за телом стрелка из Керчи.

Фото и видео: Instagram/platoshkin_nikolai