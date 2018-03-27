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На помощь "перевёртышу" мусоровозу прибыл трактор

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Съезд с КАД на Горское был заблокирован мусоровозом.

ДТП с большегрузом полностью перегородило съезд с КАД в сторону Левашово. Об этом сообщают очевидцы Piter.TV.

Днём 27 марта на съезде с КАД на Горское шоссе по направлению в Левашово перевернулся грузовик с мусором.

Машину развернуло поперек дороги, и она полностью перекрыла проезд.

Уточняют очевидцы

На помощь перевёрнутому мусоровозу прибыл трактор, который помогал разгружать кузов от мусора.

Никто в ДТП не пострадал. На момент аварии по данным "Яндекс.Пробок", на месте аварии копился сильный затор.

Видео: Piter.TV

Теги: авария , дтп , кад , мусоровоз , спб , трактор
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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