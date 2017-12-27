На поддержку малого бизнеса Смольный выделит больше 100 млн рублей

Комитет по развитию предпринимательства в 2018 году планирует реализовать 6 программ господдержки для малого и среднего бизнесов.

Комитет по развитию предпринимательства в 2018 году будет реализовывать шесть программ господдержки для малых и средних компаний. Общий объем выделенных бюджетных средств составляет 101,5 млн рублей.

Из этой суммы, третью часть, а в частности 36 млн рублей выделят на программу "Выставочно-ярмарочная деятельность", 25 млн рублей – на субсидии по аренде в сфере легкой промышленности, 14 млн рублей – на поддержку социального предпринимательства, 13,5 млн рублей – предприятиям, которые создают или развивают группы дневного времяпрепровождения для детей дошкольного возраста, 7 млн рублей – на сертификацию и 6 млн рублей - на тех, кто занимается ремесленничеством и народными художественными промыслами.

Стоит отметить, что на дотации может претендовать только то предприятие, которое не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов, штрафов, страховых взносов и пеней.

"Прошлые годы показали, что наибольшей популярностью у предпринимателей пользовалась программа субсидирования арендных платежей для производственников, которые заняты в сфере легкой промышленности", – сказал председатель комитета Эльгиз Качаев.

По данным Качаева, в 2017 году максимальный размер субсидии одному субъекту малого и среднего бизнеса составил 500 тыс. рублей.