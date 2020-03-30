На пляж в Сочи вынесло тело одного из смытых штормом в феврале школьников

Детей смыло волной и унесло в море 25 февраля.

В Сочи на пляж вынесло тело подростка.

В Лазаревском под Сочи 25 февраля двух подростков 13-15 лет, которые собирали ракушки у реки Псезуапсе, унесло в море волной. Очевидцы сняли на видео страшный момент, когда гуляющих детей утащило в воду, они же и вызвали спасателей. Детей искали несколько дней. В поисках были задействованы от МЧС более 290 человек и свыше 50 единиц техники. Детей искали на воде, под водой и с воздуха. К поискам также были привлечены местные жители и водолазы. Пешими группами было обследовано 611 км береговой линии, авиацией МЧС России - около 845 кв. км, плавсредствами - 272 кв. км. Но, несмотря на все усилия, школьников так найти и не удалось.

Накануне, 29 марта, в районе пляжа Сочи на берег вынесло тело подростко. Вероятно, это один из погибших ребят, сообщает ТАСС.

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