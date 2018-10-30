На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 4 апреля, в Московском районе троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на площади Победы. По словам очевидцев, водитель общественного транспорта не соблюдал скоростной режим.

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На кадрах видно, что троллейбус немного помял машину аварийной службы. К счастью, никто не пострадал.

На месте ожидают сотрудников ГИБДД. На месте аварии наблюдается плотное движение.

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Фото:дтп и чп петербург/вк