На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы

В четверг, 4 апреля, в Московском районе троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на площади Победы. По словам очевидцев, водитель общественного транспорта не соблюдал скоростной режим.
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отмечают горожане
На кадрах видно, что троллейбус немного помял машину аварийной службы. К счастью, никто не пострадал.
На месте ожидают сотрудников ГИБДД. На месте аварии наблюдается плотное движение.
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Фото:дтп и чп петербург/вк
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