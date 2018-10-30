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На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы
Сегодня, 19:28
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IRINA_CHALKINA

На площади Победы троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы

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К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 4 апреля, в Московском районе троллейбус столкнулся с машиной аварийной службы. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на площади Победы. По словам очевидцев, водитель общественного транспорта не соблюдал скоростной режим. 

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отмечают горожане

На кадрах видно, что троллейбус немного помял машину аварийной службы. К счастью, никто не пострадал. 

На месте ожидают сотрудников ГИБДД. На месте аварии наблюдается плотное движение.

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Фото:дтп и чп петербург/вк

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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