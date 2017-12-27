Петербургской журналистке угрожают коллекторы, требующие вернуть долг за незнакомого мужчину

Полиция займется делом петербургской журналистки, которой угрожают коллекторы.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, на петербургскую журналистку Екатерину Омецинскую уше продолжительное время “нападают” коллекторы, которые требуют с женщины несуществующий долг.

Пострадавшая рассказывает об угрозах, а также реальных нападениях. По сведениям от петербурженки, сначала ей отправляли неприятные письма, а затем залили клеем входной замок. Злодеяния происходят с декабря 2017 года.

По требованиям коллекторов, женщина должна им около 50 тысяч рублей, которые у фирмы “Деньги на дом” взял некий Факторович. Жертва угроз не знает данного мужчину.

Теперь делом займутся представители правоохранительных органов Калининского района.