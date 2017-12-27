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Петербургской журналистке угрожают коллекторы, требующие вернуть долг за незнакомого мужчину
Сегодня, 10:37
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lesjasap
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Петербургской журналистке угрожают коллекторы, требующие вернуть долг за незнакомого мужчину

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Полиция займется делом петербургской журналистки, которой угрожают коллекторы.

Как сообщает “Петербургский дневник”, на петербургскую журналистку Екатерину Омецинскую уше продолжительное время “нападают” коллекторы, которые требуют с женщины несуществующий долг. 
 
Пострадавшая рассказывает об угрозах, а также реальных нападениях. По сведениям от петербурженки, сначала ей отправляли неприятные письма, а затем залили клеем входной замок. Злодеяния происходят с декабря 2017 года. 
 
По требованиям коллекторов, женщина должна им около 50 тысяч рублей, которые у фирмы “Деньги на дом”  взял некий Факторович. Жертва угроз не знает данного мужчину. 
 
Теперь делом займутся представители правоохранительных органов Калининского района.
Теги: долг , журналистка , коллекторы , угрозы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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