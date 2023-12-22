На петербургском автозаводе стартовала сборка Kia Rio и Hyundai Solaris

Машины выпускают под оригинальными брендами.

Вчера, 9 января, автомобильный завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Петербурге вышел из режима простоя. В день запуска производства возобновили сборку моделей Kia Rio и Hyundai Solaris, пишет tg-канал "Русский автомобиль".

Машины выпускают под оригинальными брендами. В период с 9 по 19 января планируют собирать по 5 авто в день.

На данный момент на заводе имеется полный набор комплектующих примерно на 20 тыс. машин, еще столько же получится собрать при покупке дополнительных электронных блоков. Для остальных 50 тыс. потребуется "более серьезная докомплектовка".

Кроме того, по данным источника, на производстве не хватает сотрудников, а люди продолжают увольняться. Для запуска "Авилону", который планирует приобрести петербургский завод Hyundai, придется устроить еще несколько сотен работников.

Фото: hyundai.ru