На первенстве Европы по дзюдо в Софии петербурженка выиграла "серебро"

Девушка является воспитанницей петербургских училища олимпийского резерва №2 и "Клуба Дзюдо Турбостроитель".

Воспитанница петербургских училища олимпийского резерва №2 и "Клуба Дзюдо Турбостроитель" Виктория Мартыненко стала вице-чемпионкой первенства Европы по дзюдо в Софии. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале.

Так держать! Поздравляю с победой! Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее стало известно, что Смольный выплатит по 5 млн спортсменам за "золото" на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году в Париже. Также серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые – по 1,5 млн рублей. Мероприятие пройдет с 26 июля по 11 августа.

Фото: Telegram / Пиотровский Online