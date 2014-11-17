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На первенстве Европы по дзюдо в Софии петербурженка выиграла "серебро"
Сегодня, 13:43
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На первенстве Европы по дзюдо в Софии петербурженка выиграла "серебро"

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Девушка является воспитанницей петербургских училища олимпийского резерва №2 и "Клуба Дзюдо Турбостроитель".

Воспитанница петербургских училища олимпийского резерва №2 и "Клуба Дзюдо Турбостроитель" Виктория Мартыненко стала вице-чемпионкой первенства Европы по дзюдо в Софии. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский в своем tg-канале. 

Так держать! Поздравляю с победой!

Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Ранее стало известно, что Смольный выплатит по 5 млн спортсменам за "золото" на Олимпийских и Паралимпийских играх в 2024 году в Париже. Также серебряные призеры получат по 2,5 млн рублей, а бронзовые – по 1,5 млн рублей. Мероприятие пройдет с 26 июля по 11 августа. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online

Теги: дзюдо, петербургские спортсмены, софия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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