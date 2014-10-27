На пересечении Кондратьевской и Минеральной в результате аварии горел автомобиль

Поздно вечером 19 сентября на пересечении Кондратьевского проспекта и Минеральной улицы произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирской маршруткой. Водитель машины получил травмы. О серьезности его повреждений не известно. Пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали.

Свидетели сообщают, что маршрутка остановилась на красном свете светофора. Водитель автомобиля не заметил изменения и влетел на скорости в транспорт. Известно, что машина загорелась и ее пришлось тушить очевидцам.

На видео можно разглядеть, что пострадавший автовладелей лежит на асфальте без движения. Вокруг него растекается лужица крови. О действительном состоянии водителя нет сведений.