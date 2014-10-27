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На пересечении Кондратьевской и Минеральной в результате аварии горел автомобиль

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Поздно вечером 19 сентября на пересечении Кондратьевского проспекта и Минеральной улицы произошло ДТП. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирской маршруткой. Водитель машины получил травмы. О серьезности его повреждений не известно. Пассажиры и водитель маршрутного такси не пострадали. 
 
Свидетели сообщают, что маршрутка остановилась на красном свете светофора. Водитель автомобиля не заметил изменения и влетел на скорости в транспорт. Известно, что машина загорелась и ее пришлось тушить очевидцам. 
 
На видео можно разглядеть, что пострадавший автовладелей лежит на асфальте без движения. Вокруг него растекается лужица крови. О действительном состоянии водителя нет сведений. 
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Категории: Новости СПб

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