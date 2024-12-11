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В коммуналке на Кондратьевском проспекте мужчине повредили селезёнку ножом
Сегодня, 12:09
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В коммуналке на Кондратьевском проспекте мужчине повредили селезёнку ножом

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция разбирается в обстоятельствах поножовщины в коммуналке на Кондратьевском проспекте.

По данным МВД, 22 января в 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в коммунальной квартире в доме 1 по Кондратьевскому проспекту во время драки ранили ножом мужчину.

В квартире с ножевым ранением правоохранители обнаружили 38-летнего жителя Мурино, который был госпитализирован в Мариинскую больницу. У пострадавшего диагностировано проникающее колото-резаное ранение легкого, повреждена селезенка.

На месте происшествия были задержаны 40-летний жилец этой квартиры со своей сожительницей и их знакомая. Все они были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Недавно в Петербурге были задержаны трое подозреваемых в убийстве в 1995 году.

Фото: Piter.tv

Теги: кондратьевский проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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