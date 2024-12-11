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Полиция задержала подозреваемого в поножовщине на Кондратьевском проспекте
Сегодня, 11:24
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Полиция задержала подозреваемого в поножовщине на Кондратьевском проспекте

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Злоумышленник нанес ранения своим собутыльникам при распитии алкоголя, в ходе конфликта.

В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 10 февраля в полицию поступила информация о том, что в доме 33 по Кондратьевскому проспекту мужчина порезал ножом двух человек. На месте обнаружили пострадавших в возрасте 31 года и 58 лет. У младшего зафиксировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, у второго – травму головы и резаную рану щеки. Оба были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 

По подозрению в совершении этого преступления в тот же день задержали 35-летнего жителя Советского переулка. Установлено, что ножевые ранения он нанес своим собутыльникам при распитии алкоголя, в ходе конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья). 

Ранее на Piter.TV: двое молодых людей избили прохожего на Автовской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: кондратьевский проспект, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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