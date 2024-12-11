Двое молодых людей избили прохожего на Автовской улице

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Кировского района задержали напавших на прохожего, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям 6 февраля обратился 45-летний мужчина. По словам заявителя, днем ранее у дома 21 по Автовской улице на него напали двое неизвестных.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, после оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Днем 11 февраля на проспекте Маршала Жукова по подозрению в совершении этого преступления задержали 23-летнего жителя Москвы и 29-летнего уроженца Свердловской области.

Ранее на Piter.TV: мужчина напал на подростка на Манчестерской улице.

Фото: Piter.TV