  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое молодых людей избили прохожего на Автовской улице
Сегодня, 10:57
94
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое молодых людей избили прохожего на Автовской улице

0 0

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские Кировского района задержали напавших на прохожего, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям 6 февраля обратился 45-летний мужчина. По словам заявителя, днем ранее у дома 21 по Автовской улице на него напали двое неизвестных. 

Пострадавшего госпитализировали в больницу, после оказания медицинской помощи он был направлен на амбулаторное лечение. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Днем 11 февраля на проспекте Маршала Жукова по подозрению в совершении этого преступления задержали 23-летнего жителя Москвы и 29-летнего уроженца Свердловской области.

Ранее на Piter.TV: мужчина напал на подростка на Манчестерской улице. 

Фото: Piter.TV

Теги: автовская улица, нападение, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии