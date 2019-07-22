На перекрестке Славы и Белградской столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Два транспортных средства столкнулись посреди перекрестка. Последствия аварии заснял мобильный корреспондент Piter.TV.
Инцидент произошел утром 22-го июля на пересечении проспекта Славы и улицы Белградской. Участниками стали легковой автомобиль и микроавтобус. Легковушку эвакуировали. По информации очевидцев, обошлось без пострадавших.
На месте аварии образовался затор. Пробка тянется по проспекту Славы от Белградской улицы по направлению к Будапештской улице. Средняя скорость движения - 15 км/час.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лобовом ДТП на Кубани под Туапсе погибли 5 человек.
Видео: Piter.TV
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