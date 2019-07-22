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На перекрестке Славы и Белградской столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус

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Машину пришлось забирать на эвакуаторе.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Два транспортных средства столкнулись посреди перекрестка. Последствия аварии заснял мобильный корреспондент Piter.TV. 

Инцидент произошел утром 22-го июля на пересечении проспекта Славы и улицы Белградской. Участниками стали легковой автомобиль и микроавтобус. Легковушку эвакуировали. По информации очевидцев, обошлось без пострадавших.

На месте аварии образовался затор. Пробка тянется по проспекту Славы от Белградской улицы по направлению к Будапештской улице. Средняя скорость движения - 15 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лобовом ДТП на Кубани под Туапсе погибли 5 человек

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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