На перекрестке Славы и Белградской столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус

Машину пришлось забирать на эвакуаторе.

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП. Два транспортных средства столкнулись посреди перекрестка. Последствия аварии заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел утром 22-го июля на пересечении проспекта Славы и улицы Белградской. Участниками стали легковой автомобиль и микроавтобус. Легковушку эвакуировали. По информации очевидцев, обошлось без пострадавших.

На месте аварии образовался затор. Пробка тянется по проспекту Славы от Белградской улицы по направлению к Будапештской улице. Средняя скорость движения - 15 км/час.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в лобовом ДТП на Кубани под Туапсе погибли 5 человек.

Видео: Piter.TV