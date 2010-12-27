В лобовом ДТП на Кубани под Туапсе погибли 5 человек

7-летний мальчик от травм скончался в больнице.

Сегодня утром, 22 июля, под Туапсе в лобовом ДТП погибли 4 взрослых и 7-летний ребенок.

Сообщается, что ДТП произошло ранним утром в 5 часов 50 минут на 1433-м км автодороги М-4 "Дон". Автомобиль ВАЗ 2114 ехал в сторону Краснодара, выехав на встречную полосу движения, протаранил "Деу Нексию". В Результате ДТП на месте аварии погибли водитель и пассажир отечественного авто и водитель и пассажир "Деу".

С травмами в больницу доставлены 4 пассажира "Деу", среди них 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. Несмотря на усилия медиков, от полученных травм в больнице скончался мальчик.

ГИБДД выясняет все обстоятельства ДТП.

Фото: ВК, ЧП Краснодар новости ДТП • Аварии • Происшествия