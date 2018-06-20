На переезде в Кудрово застрял "КамАЗ": образовалась пробка

К счастью, никто не пострадал.

В четверг, 11 апреля, на переезде в Кудрово застрял "КамАЗ". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

По словам очевидцев, водитель большегруза просто не рассчитал габариты своего транспорта и зацепил ограничитель. К счастью, никто не пострадал.

Он снес ограничительные и тот лежит сверху рассказывают очевидцы

Также корреспондент сообщает, что из-за коллапса образовалась огромная пробка из автомобилей и трамваев. Некоторые автолюбители объезжают пробку по встречной полосе.

На кадрах видно, что на месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

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Фото:Piter.TV.