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Пост о запрете визитов на остров Гогланд в Ленобласти удалили из паблика в VK
Сегодня, 22:15
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Пост о запрете визитов на остров Гогланд в Ленобласти удалили из паблика в VK

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В посте сообщалось, что «распоряжение поступило от пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти».

Из официальной группы Ораниенбаумского морского фестиваля "ВКонтакте" удалили сообщение о временном закрытии для посетителей острова Гогланд в Ленобласти. Это заметили 2 мая. 

В посте сообщалось, что "распоряжение поступило от пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти". Остров якобы закрыли для посетителей до 1 декабря. Причиной была названа необходимость "обеспечения безопасности Российской Федерации в морском приграничном пространстве".

Добавим, что остров Гогланд расположен в 40 километрах от границы РФ с Финляндией. На нём находится радиолокационная станция воздушной обороны и нередко проходят учения.

Ранее в Петербурге открылся сезон метеоров. За день будет совершено 32 отправления в Петергоф и обратно с интервалами в 30 минут.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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