На оранжевой ветке метро Петербурга увеличили интервал движения поездов

На четвертой линии петербургского метрополитена увеличели интервал движения пездов. Причина в проверке вагона поезда на станции метро "Спасская".

В вечерний час пик на оранжевой ветке петербургского метрополитена увеличили интервал движения поездов. В пресс-службе подземки сообщают, что на станции "Спасская" стоит поезд. В его вагоне нашли подозрительный предмет, который в данный момент проверяют.

Из-за этого людям на оранжевой ветке трудно уехать в нужном направлении. Переход с "Садовой" на "Спасскую" закрыли в районе 17.40.

Но это не единственные проблемы в подземке вечером в среду, 17 января. Ранее Piter.tv передавал, что обе станции "Технологический институт" закрыли из-за бесхозного предмета. Из-за этого на соседних станциях собирается давка.