На некоторых улицах Петербурга ограничат движение со 2 марта

В Петербурге со второго марта водителей ждет множество ограничений движения.

В Петербурге со 2 марта огранчат движение для автомобилистов на несколких улицах Северной столицы. Первое препятствие движению будет со 2 по 31 марта по улице Декабристов на участке от Лермонтовского проспекта до Минского переклка. Также нельяз будет проехать по Минскому переулку от улицы Декабристов к улице Союза Печатников.

С 2 по 11 марта ограничат движение транспорта по Яхтенной улице на участке от улицы Савушкина до Приморского шоссе. А по 30 апреля закроют движение транспорта по Офицерскому проспекту на участке от улицы Красного Курсанта до Съезжинского переулка.

С 5 марта по 15 октября перекроют движение транспорта по Эмануиловской улицы на участке от Ярославского проспекта до проспекта Энгельса. Также до19 марта будет ограничено движение по Суздальскому проспекту на участке от Художников до проспекта Энгельса.

Кроме того, с 7 марта по 15 мая ограничат движение транспорта на перекрестке Аптекарского проспетка и набережной реки Карповки.