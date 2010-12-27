На намывных территориях Васильевского острова высадили первые елки

Об этом на своей странице в соцсети Facebook рассказала создатель проекта "Деревья Петербурга" Мария Тиника.

Петербурженка отметила, что озеленение намывных территорий стартовало в рамках создания зеленой зоны у ЖК "Морская набережная". Конкурс на лучший проект выиграло архитектурное бюро "Студия 44". Зеленые насаждения могут стать настоящей "живой изгородью". Однако намеренным желанием архитектора Никиты Явейна стало игнорирование естественных ландшафтных решений.

Причиной этому станет будущая пропускная способности парка – при его ширине в 150 метров и наполняемости в 10 тыс. человек горожане его могут просто вытоптать.

Ранее мы сообщали о том, что у станции метро "Гостиный двор" установили елку и фигуру Деда Мороза.

Фото: Facebook / Мария Тиника