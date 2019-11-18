У станции метро "Гостиный двор" установили елку и фигуру Дед Мороза

Город продолжают украшать перед новогодними праздниками.

В Петербурге власти продолжают украшать город в преддверии Нового года и Рождества. Ранее мы писали о том, что на территории Северной столицы появились первые елки. Накануне специалисты установили очередную лесную красавицу около станции метро "Гостиный двор". Нашему мобильному корреспонденту удалось заснять на видео момент монтажа конструкции.

Отметим, что около подземной станции метро также появилась большая фигура Деда Мороза. Ее собирали по частям. Уже сейчас местные жители могут увидеть праздничную атрибутику в центре города.

Ранее Piter.tv писал о том, где купить живую ель в Петербурге в 2019 году?

Фото и видео: Piter.tv

