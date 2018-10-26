На набережной Обводного канала прошли массовые учения МЧС: был задействован вертолет

Пожарные тушили "пожар" при помощи катеров и вертолета.

Днем 26 октября в Петербурге экстренное ведомство МЧС провело учения по предупреждению и ликвидации ЧС. Жители с удивлением могли наблюдать пролетающих над зданиями набережной Обводного канала санитарное воздушное средство. Специалисты затащили на борт условного "пострадавшего". После очевидцы наблюдали, как из вертолета на землю льется вода. Многи от неожиданности решили, что в Северной столице действительно произошло что-то неординарное.

Работа спасательной службы на некоторое время нарушило размеренное движение по улицам города. Автовладельцы отмечают, что от набережной до Московского проспекта оцеплена территория. Также по воде плавают спасательные катера. Эксперты занимаются учебной ликвидацией пожара. Его изобразили в виде красного дыма.

Напомним, что на станции "Девяткино" изменится порядок прохода к электричкам.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб