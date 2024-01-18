На набережной Лейтенанта Шмидта открылась пропасть между дорогой и тротуаром

На набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге образовался опасный провал грунта, разделивший проезжую часть и пешеходную зону. Об этом сообщил читатель издания "Фонтанка".
Инцидент произошел 5 августа возле дома 15, недалеко от Благовещенского моста. По словам очевидцев, брусчатка внезапно просела, образовав яму глубиной около полуметра.
В пресс-службе "Мостотреста" подтвердили выезд специалистов на место. Участок огородили временными заграждениями. Ремонтные работы планируется завершить в ближайшие дни.
Причины образования провала пока не называются. Это уже не первый случай проседания грунта на набережных Васильевского острова за последние годы.
Ранее сообщалось, что 14 млрд рублей получили в Сбере жители СЗФО на покупку автомобилей в 2024 году.
Фото: Правительство Петербурга
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