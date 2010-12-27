На митинге в Петербурге полиция пыталась задержать инвалида без руки

Протестующим удалось освободить молодого человека.

Бывший депутат Законодательного Собрания Сергей Гуляев рассказал СМИ, о попытке правоохранительных органов задержать инвалида во время митинга 9 сентября. Чиновник лично видел, как полицейские повалили на землю молодого парня без руки и попытались отвезти его в автозак. Протестующим удалось освободить инвалида.

Напомним, что во время несогласованный митинг против пенсионной реформы посетило около1200 человек. По данным СМИ в тот день полиция задержала около 400-500 человек, среди которых были пенсионеры, молодые девушки и несовершеннолетние.

11 сентября оппозиционные фракции петербургского ЗаКса потребовали срочной встречи с губернатором города Георгием Полтавченко, чтобы решить вопрос относительно митинга, который должен был быть проведен 16 сентября.

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