На месяц ограничат движение на Выборгской и Ушаковской набережных

На этой неделе в Петербурга ограничат движение по двум набережным. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе КРТИ.
С 15 апреля по 13 мая ограничат движение транспорта по Выборгской набережной на участке от Малого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки. Также в этот период ограничат движение по Ушаковской набережной на участке от набережной Черной речки до улицы Академика Крылова.
В Красносельском районе Петербурга с 15 по 19 апреля ограничат движение по улице Маршала Казакова на пересечении с улицей Котина.
Специалисты будут обновлять бортовой камень, ремонтировать асфальт и наносить разметку, а также восстанавливать нарушенное благоустройство.
Ранее сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице. У него были внешние признаки алкогольного опьянения.
Фото: piter.tv
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