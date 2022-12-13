На месяц ограничат движение на Выборгской и Ушаковской набережных

Специалисты будут обновлять бортовой камень, ремонтировать асфальт и наносить разметку, а также восстанавливать нарушенное благоустройство.

На этой неделе в Петербурга ограничат движение по двум набережным. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе КРТИ.

С 15 апреля по 13 мая ограничат движение транспорта по Выборгской набережной на участке от Малого Сампсониевского проспекта до набережной Черной речки. Также в этот период ограничат движение по Ушаковской набережной на участке от набережной Черной речки до улицы Академика Крылова.

В Красносельском районе Петербурга с 15 по 19 апреля ограничат движение по улице Маршала Казакова на пересечении с улицей Котина.

Специалисты будут обновлять бортовой камень, ремонтировать асфальт и наносить разметку, а также восстанавливать нарушенное благоустройство.

Ранее сотрудники ГИБДД с погоней задержали водителя на Лифляндской улице. У него были внешние признаки алкогольного опьянения.

Фото: piter.tv